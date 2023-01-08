Окупанти вивезли жінок із пологового в Антрациті, щоб розміщувати там армійців

Російські окупанти захопили пологовий будинок в Антрациті Луганської області, щоб влаштувати там "військовий шпиталь" для поранених загарбників.

Про це повідомили у Луганській ОВА.

"Окупантам вдалося налагодити логістичну мережу госпіталів, яка вже майже викреслила з карти цивільні медичні заклади. Так, в Антрациті закрився навіть пологовий будинок, звідки жінок вивезли до Луганська. Облаштовано там ще один шпиталь для військових РФ", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, у захоплених росіянами у 2022 році населених пунктах області окупанти повністю руйнують економіку. За словами місцевих жителів, у магазинах все дуже дорого.

"Населення виносить майно з порожніх сусідніх будинків, бо це майже не карається", - розповіли люди.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Білогорівки.

Ситуація на Луганщині

Раніше речник східного угруповання військ ЗС України полковник Сергій Череватий розповів, що ситуація в Луганській області залишається напруженою, але під контролем українських військ. За його даними, час від часу в районі деяких населених пунктів ворог намагається атакувати. Проте він також отримує відповідь, зазнає великих втрат, відступає.

Своєю чергою, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що бої в Луганській області йдуть практично за кожний метр. ЗСУ продовжують рухатися вперед, "продавлюючи" захист російських військ у районі Сватова та Кремінної.

Гайдай уточнював, що в Луганській області росіяни здійснюють атаки за принципом: обстріли - наступи. Але просунутись у напрямку звільненої Білогорівки вони не можуть і вже будують другу лінію оборони біля Старобільська.

Крім того, ворог перекидає до Луганської області десантників із Херсонського напрямку.

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