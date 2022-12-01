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Окупанти виводять окремі підрозділи з Запоріжжя та готують евакуацію колаборантів – Генштаб ЗСУ

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Окупанти виводять окремі підрозділи з Запоріжжя та готують евакуацію колаборантів – Генштаб ЗСУ

Фото: Associated Press

Окупаційна "влада" також готує "евакуацію" місцевих жителів.

Російські окупанти відводять окремі підрозділи з Запорізької області та готують до евакуації персонал "адміністрацій" населених пунктів регіону.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ 1 грудня.

Так, із тимчасово захопленої Михайлівки виїхали ворожі підрозділи, що базувалися у місцевому відділку поліції та одному з навчальних закладів. 

Водночас у Пологах та Інженерному російські загарбники виїжджають з будинків, де вони були розквартировані, вивозячи зі собою викрадене майно. 

Водночас у Бурчаку окупаційна "влада" проводить перепис для так званої добровільної евакуації місцевих жителів.

Нагадаємо, напередодні мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські окупанти почали тікати з Пологів до Маріуполя, вивозячи майно з медзакладів.

А в ніч проти 30 листопада у двох населених пунктах біля Мелітополя було знищено казарми російських військ.

У Також відомо, що в Мелітополі колаборанти та самі російські війська шукають партизанів, оголосивши за них винагороду в розмірі 500 тис. руб.    

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Дата публікації
Перегляди
134
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