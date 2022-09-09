Окупанти виводять військову техніку з Маріуполя: куди прямують

Техніка рухається у бік Бердянська.
На Донеччині російські загарбники почали виведення військової техніки з Маріуполя та відправку її в бік Бердянська.
Про це в Телеграм повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Окупанти почали виведення військової техніки з Маріуполя. Навіть тієї, яка до того була окопана. Техніка рухається в бік Бердянська", - написав Андрющенко.
Він також зазначив, що в Маріуполі загарбники вчергове посилюють контрпартизанські заходи. Так, посилено патрулі та блокпости майже у всіх районах міста, і вперше стаціонарний патруль спостерігається біля Драмтеатру. Перевірки всіх без винятку автівок, чергова хвиля обшуків та зломів квартир.
Раніше повідомлялося, що у Маріуполі серед місцевого населення набирає обертів спротив. Маріупольці невдоволені загарбницькою владою.
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