Окупанти виводять військову техніку з Маріуполя: куди прямують

На Донеччині російські загарбники почали виведення військової техніки з Маріуполя та відправку її в бік Бердянська.

Про це в Телеграм повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти почали виведення військової техніки з Маріуполя. Навіть тієї, яка до того була окопана. Техніка рухається в бік Бердянська", - написав Андрющенко.

Він також зазначив, що в Маріуполі загарбники вчергове посилюють контрпартизанські заходи. Так, посилено патрулі та блокпости майже у всіх районах міста, і вперше стаціонарний патруль спостерігається біля Драмтеатру. Перевірки всіх без винятку автівок, чергова хвиля обшуків та зломів квартир.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі серед місцевого населення набирає обертів спротив. Маріупольці невдоволені загарбницькою владою.

Заливають трупи бетоном та хлоркою – рашисти приховують злочини в маріупольському драмтеатрі

Читайте також: