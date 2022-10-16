Окупанти вивозять фейкові "держустанови" з Херсона, а у Бєлгороді не вистачає лікарів - зведення Генштабу

Росіяни продовжують наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території і разом з тим намагаються вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 16 жовтня.

Ворог обстрілює позиції українських військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом поточної доби росіяни завдали одного ракетного та десять авіаційних ударів, здійснили вісім обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів російських окупантів зазнали райони понад десяти населених пунктів. Зокрема, Стрілеча і Терни Харківської області, Павлівка та Новосілка Донецької області і Правдине та Білогірка на Херсонщині.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Проводиться планова ротація підрозділів збройних сил Білорусі, що залучаються до охорони державного кордону. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних безпілотників Shahed -136 з білоруської території.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Сеньківка, Гасичівка, Миколаївка і Прогрес Чернігівської області та Бачівськ, Соснівка і Покровка Сумської області;

– з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Сеньківка, Гасичівка, Миколаївка і Прогрес Чернігівської області та Бачівськ, Соснівка і Покровка Сумської області; на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Вовчанські Хутори, Зибине, Липці, Зарічне та Куп’янськ-Вузловий Харківської області;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Вовчанські Хутори, Зибине, Липці, Зарічне та Куп’янськ-Вузловий Харківської області; на Краматорському напрямку – з танків та артилерії вздовж лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Греківка і Білогорівка Луганської області та Зарічне, Роздолівка, Серебрянка і Яковлівка на Донеччині;

– з танків та артилерії вздовж лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Греківка і Білогорівка Луганської області та Зарічне, Роздолівка, Серебрянка і Яковлівка на Донеччині; на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв понад двадцять п’ять населених пунктів. Серед них - Вільне Поле, Времівка, Велика Новосілка, Новопіль, Золота Нива і Вугледар Донецької області та Зелений Гай, Щербаки, Оріхів і Чарівне Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад тридцять п’ять населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Білогірка, Новоолександрівка, Сухий Ставок Херсонської області та Широке, Киселівка, Тернові Поди і Степова Долина на Миколаївщині.

Втечі окупантів

Окупанти посилюють фільтраційні заходи у Херсонській області. Загарбники розпочали процес евакуації так званих "державни" установ. За наявною інформацією, з Херсона на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду.

Нестача медиків у прикордонних районах РФ

Рівень морально-психологічного стану населення у прикордонних районах Росії значно знизився. Зокрема, це викликано відсутністю медичної допомоги для цивільних. За наявною інформацією, через мобілізацію медпрацівників та збільшення потоку поранених, цивільним відмовляють у наданні медичних послуг у лікарнях Бєлгородської області.

Українська авіація продовжує нищити ворога

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала понад двадцять ударів. Підтверджено ураження сімнадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий безпілотник.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили один командний пункт противника.

Раніше у Херсонській ОВА розповіли про успіхи ЗСУ біля Берислава.

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