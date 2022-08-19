Окупанти вивозять сім’ї з Мелітополя, а колаборантів не пускають до Криму – Федоров

Серед російських загарбників у Мелітополі поширюється паніка, тож вони вже п’ятий день поспіль вивозять з міста свої сім’ї. Зокрема, окупанти дуже бояться місцевих партизанів.

Водночас росіяни не пропускають до окупованого Криму своїх же колаборантів.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Серед окупантів – жахливі настрої, тому що вже п’ятий день вони розпочали операцію по евакуації своїх сімей з території міста Мелітополя. Колаборантів не впускають до Криму. І вже маємо декілька прикладів, коли колаборантів розвертають на пункті пропуску в Криму і повертають на тимчасово окуповану територію Запорізької області", – розповів міський голова.

Він також поділився кумедним випадком того, як проявляються панічні настрої загарбників.

"Біля своїх під’їздів, біля своїх будинків вони повністю позрізали дерева, тому що бояться сил спротиву та партизанів Мелітополя, щоб їх не підірвали та не підсмажили, як одного з колаборантів", – сказав Федоров.

За його словами, вороги також бояться провокацій на Запорізькій АЕС, які влаштовують їхні ж поплічники.

Нагадаємо, раніше Федоров також повідомив, що окупанти у Мелітополі почали репресії проти цивільних.

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