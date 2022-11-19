Окупанти вивозять з Луганщини до Чечні "важких" підлітків на "перевиховання" – ОВА

На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни посили перевірки місцевих після після 15 листопада, коли в результаті вогневого ураження району зосередження противника, росіяни втратили близько 50 осіб загиблими та пораненими.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

Росіяни також відправляють "важких" підлітків до Чечні на так зване "військово-патріотичне виховання".

"Із відкритих джерел стало відомо, що до Чеченської Республіки прибули 200 "важких" підлітків із різних суб'єктів Росії, а також з так званої "ЛНР", які перебувають на обліку у відповідних органах", - йдеться у повідомленні.

Як пише ОВА, під час перебування у регіоні з дітьми буде проведено "профілактичну" роботу задля "військово-патріотичного виховання".

Ситуація на Луганщині

У Луганській області Збройні сили України поступово просуваються вперед, деокуповуючи населені пункти.

Звільнені від окупантів села на Луганщині майже зруйновані, на дорогах стоять кинуті автівки з валізами. Голова Луганської ОВА також зазначив, що російські війська не закривають школи на окупованій території області, а навпаки – змушують дітей йти до навчальних закладів, щоб прикриватися учнями та влаштовувати провокації.

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