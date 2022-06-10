Окупанти визначили "столицею" Запорізької області Мелітополь та готуються проводити "референдум" про приєднання до РФ

Окупанти визначили "столицею" Запорізької області Мелітополь та готуються проводити "референдум" про приєднання до РФ

Мер Мелітополя Іван Федеров повідомив, що російські військові визначили Мелітополь "столицею" тимчасово окупованої Запорізької області та готуються провести тут "референдум" про приєднання регінону до РФ.

Федоров висловив думку, що лише до 3% жителів Мелітополя можуть підтримати рішення про приєднання до складу Росії.

Про це мер Мелітополя Іван Федоров розповів в ефірі загальнонаціонального інформаційного марафону розповів у п'ятницю, 10 червня.

"Звісно, жителі Мелітополя не підуть на "референдум" та не підтримують російську владу. Може, 3 – 5%, але вони є в кожному місті України. Це ті люди, які вже з глузду з'їхали, того можуть підтримати окупантів", – зазначив Федоров.

Він вважає, що росіяни все таки зможуть провести "референдум".

"І не важливо, який день та час вони для цього виберуть й чи люди будуть готові на нього йти. Справжня ціль загарбників – провести псевдоголосування на камери. Й, на жаль, це легко сфальсифікувати", - зауважив міський голова міста.

Раніше Федоров розповів про успіхи українських захисників на Запорізькому напрямку. За його словами, ЗСУ за два тижні вдалося відсунути лінію фронту на 5-7 кілометрів від Запоріжжя.

Чи вдасться окупантам провести псевдореферендум на Херсонщині

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