Окупанти визнали, що готують Крим до контрнаступу ЗСУ: "Недооцінювати противника не можна"

Аксьонов переконує, що "сил більш ніж достатньо".

Керівник російської окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов визнав, що загарбники готуються до оборони на півострові та похизувався начебто сучасною ешелонованою обороною там.

Про це свідчить заява в телеграм-каналі Аксьонова.

"З приводу українського контрнаступу на Крим, про який зараз стільки говорять і пишуть усі кому не лінь. Недооцінювати противника не можна, але абсолютно точно можна сказати, що ми до цього готові і ніякої катастрофи не буде", – переконує ставленик Кремля.

Також читайте Деокупація Криму: коли та як Україна може звільнити півострів

Він також назвав правильним та обґрунтованим рішення про будівництво оборонних споруд у Криму і на підступах до півострова.

"Це не означає, що вони обов'язково будуть використані за своїм прямим призначенням. Ми зобов'язані були підготуватися до будь-якого розвитку подій, і ми це зробили", – намагається заспокоїти Аксьонов.

Він також переконує, що російська армія збудувала начебто "сучасну, глибоко ешелоновану оборону".

"Багато зроблено та продовжує робитися для забезпечення наших захисників усім необхідним. Сил більш ніж достатньо", – стверджує самопроголошений "голова" окупованого Криму.

Нагадаємо, на початку квітня журналісти опублікували зроблені в середині березня супутникові знімки із захисними спорудами окупантів у Криму. Їх ворог звів від початку 2023 року.

Українська розвідка у березні інформувала, що росіяни обрали найбільш небезпечні напрямки у Криму, де може бути проведена морська десантна операція, та готують там оборонні рубежі. Так, ворог риє траншеї та окопи на пляжах.

Зауважимо, за оцінками ексзаступника голови СБУ Віктора Ягуна, риття окопів на пляжах не має сенсу, адже їх швидко може знищити шторм. Водночас він не виключив, що до таких дій загарбники вдаються для залякування місцевих жителів чи для розкрадання бюджету.

Вікно контрнаступу Данілова і плани на Крим - Кузан про найгарячіше

Читайте також: