Окупанти визнали, що Росія вивозить награбоване зерно з Херсонської області

Російські окупанти вивозять десятки тисяч тонн зернових із окупованої Херсонської області на територію анексованого Криму.

Зерно вивозитимуть наземним шляхом, оскільки частина акваторії Чорного моря замінована.

Про це заявив "заступник голови військово-цивільної адміністрації" регіону Кирило Стремоусов, повідомляє російське пропагандистське агентство РБК.

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За його словами, торішній урожай пшениці почали "експортувати" в Росію, тобто йдеться нібито про продаж зерна в РФ.

"Є місце, куди складати (новий урожай), хоча, звичайно, дуже багато зерна тут. Зараз частково люди вивозять, домовилися з тими, хто купує з боку Російської Федерації", — сказав Стремоусов.

Він також додав, що аграрії Херсонської області готуються до повноцінного збирання нового врожаю озимих зернових до 20 червня. Крім того, окупаційна влада вирішує питання про постачання насіння на підприємства регіону та російські заводи.

Нагадаємо, на початку квітня призначений Кремлем "очільник" окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про "стабільні поставки" на півострів продукції з території Херсонської області.

Раніше повідомлялося, що РФ намагалася продати Єгипту вкрадене в Україні зерно. Для цього в Криму було завантажено 27 000 тонн зерна на судно “Матрос Позинич”. Однак Єгипет відмовився його купувати. За даними телеканалу CNN, російське суховантажне судно було помічене в сирійському порту Латакія. Імовірно, на борту судна перебувало вкрадене окупантами українське зерно.

Всеукраїнська аграрна рада повідомила, що на Херсонщині російські військові захоплюють агропідприємства, вивозять продукцію зі складів та силою змушують працювати робітників. Тим, хто не погоджується, погрожують фізичною розправою, стверджують в асоціації.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі, звинуватила російську владу в тому, що Москва використовує продовольчу кризу як зброю у своїх геополітичних інтересах. За її словами, щоб протидіяти продовольчому шантажу РФ, потрібна глобальна співпраця країн Європи в питанні постачання зерна, а також збільшення власного виробництва.

Через напад Росії на Україну світові загрожує продовольча криза.

Всесвітня продовольча програма ООН (WFP), яка підтримує людей в таких країнах, як Ефіопія, Ємен та Афганістан, отримує 40% пшениці з України.

На початку цього року ціни на основні продукти харчування у світі досягли історичних максимумів. Багато хто сподівався, що врожаї з України допоможуть компенсувати глобальний дефіцит. Але вторгнення Росії завадило цьому. Міністерство сільського господарства України повідомляє, що зараз в країні застрягли 20 мільйонів тонн зерна.

До війни 90% українського експорту йшло через порти в Чорному морі, які можуть завантажувати танкери, достатньо великі, щоб подорожувати на великі відстані - до Китаю чи Індії - і при цьому отримувати прибуток. Але зараз усі вони закриті. Росія захопила більшу частину узбережжя України, а решту заблокувала флотом із щонайменше 20 суден, включно з чотирма підводними човнами.

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