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Окупанти вкотре обстріляли Дніпропетровщину: на місці "прильоту" спалахнула масштабна пожежа (відео)

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Окупанти вкотре обстріляли Дніпропетровщину: на місці "прильоту" спалахнула масштабна пожежа (відео)

Фото: Скріншот

Російські окупанти вкотре обстріляли Кривий Ріг на Дніпропетровщині.

Окупанти 6 вересня вкотре обстріляли Кривий Ріг у Дніпропетровській області. На місці “прильоту” виникла масштабна пожежа.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

“Вогнеборці приборкують полум’я на місці сьогоднішнього "прильоту" у Кривому Розі. Складна і небезпечна робота. Дякую за службу”, - наголосив Валентин Резніченко.

Нагадаємо, що окупанти знову обстріляли Сумську область: зафіксовано 36 прильотів.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1765
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