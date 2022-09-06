Окупанти вкотре обстріляли Дніпропетровщину: на місці "прильоту" спалахнула масштабна пожежа (відео)

Російські окупанти вкотре обстріляли Кривий Ріг на Дніпропетровщині.
Окупанти 6 вересня вкотре обстріляли Кривий Ріг у Дніпропетровській області. На місці “прильоту” виникла масштабна пожежа.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
“Вогнеборці приборкують полум’я на місці сьогоднішнього "прильоту" у Кривому Розі. Складна і небезпечна робота. Дякую за службу”, - наголосив Валентин Резніченко.
Нагадаємо, що окупанти знову обстріляли Сумську область: зафіксовано 36 прильотів.
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