Окупанти вкотре обстріляли Криворізький район і села на півночі Херсонщини: є поранені

Окупанти вкотре обстріляли Криворізький район і села на півночі Херсонщини: є поранені

Про ситуацію на криворізькому напрямку фронту розповів керівник військової адміністрації Кривого Рогу.

Російські окупанти 28 червня вкотре обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини.

Про це розповів у Telegram керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він запевнив, що ситуація на криворізькому напрямку фронту, хоч і зберігається дуже напруженою, але перебуває під повним контролем Збройних сил України.

"Зіткнувшись з добре організованими діями наших підрозділів, які ось уже понад чотири місяці не просто обороняються, а й проводять успішні наступальні операції, окупанти все більше посилюють обстріл по всій лінії зіткнення", – написав Вілкул.

За його словами, у Криворізькому районі ворог вночі обстріляв Зеленодольську та Широківську громади. Вранці були обстріли села Велика Костромка. Поранення отримав 31-річний чоловік.

Крім того, російські військові обстріляли Криворізьку ТЕС у Зеленодольську. Наслідки уточнюються.

На лінії зіткнення також були ворожі обстріли в районах населених пунктів Осокорівка, Трудолюбівка (Херсонська обл.) та інші.

Після обстрілу села Орлово Херсонської області, зазнала тяжких поранень жінка 1974 року народження. Її вдалося евакуювати до однієї з лікарень Кривого Рогу. Лікарі роблять все можливе для збереження життя жінки.

Нагадаємо, що 18 червня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

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