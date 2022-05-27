Окупанти вкотре обстріляли Сумську область з території Росії

Російські війська з території своєї держави 27 травня обстріляли з мінометів Сумську область. На щастя, ніхто не постраждав.

Під обстріл окупантів потрапив Шосткинський район.

Про це голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив у Мережі.

"Сумщина. 27 травня близько 17 години ворог зі своєї території обстріляв Шосткинський район з мінометів.Близько 11 прильотів по околицях Середино-Буди", – йдеться в повідомленні.

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Живицький додав, що постраждалих немає, пошкодження майна уточнюються.

Нагадаємо, заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусьпояснив, якщо російські війська й вирішать знову наступати на Київську, Чернігівську та Сумську області, то просто зав’язнуть там і успіху не зазнають.

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