Окупанти вкрили вогнем Золоту Балку на Херсонщині — відомо про 28 "прильотів" (фото)

Про наслідки ворожого обстрілу повідомляє Херсонська ОВА.
На Херсонському напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ, тож вкрив вогнем Золоту Балку. Зафіксовано близько 28 "прильотів".
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
В селі повідомляють про влучання у приватний будинок і господарські споруди.
Також пошкоджено будівлю дитячого садочка.
Нагадаємо, ворог зосереджує сили на декількох напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. Там тривають важкі бої.
А вночі окупанти завдали удару іранськими БПЛА по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
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