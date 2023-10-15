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Окупанти вкрили вогнем Золоту Балку на Херсонщині — відомо про 28 "прильотів" (фото)

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Окупанти вкрили вогнем Золоту Балку на Херсонщині — відомо про 28 "прильотів" (фото)

Росіяни вкрили вогнем Золоту Балку Фото: Херсонська ОВА

Про наслідки ворожого обстрілу повідомляє Херсонська ОВА.

На Херсонському напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ, тож вкрив вогнем Золоту Балку. Зафіксовано близько 28 "прильотів". 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

В селі повідомляють про влучання у приватний будинок і господарські споруди. 

Росіяни вкрили вогнем Золоту Балку Фото: Херсонська ОВА / ©
Росіяни вкрили вогнем Золоту Балку Фото: Херсонська ОВА

Також пошкоджено будівлю дитячого садочка. 

Росіяни вкрили вогнем Золоту Балку Фото: Херсонська ОВА / ©
Росіяни вкрили вогнем Золоту Балку Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, ворог зосереджує сили на декількох напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. Там тривають важкі бої. 

Росіяни вкрили вогнем Золоту Балку Фото: Херсонська ОВА / ©
Росіяни вкрили вогнем Золоту Балку Фото: Херсонська ОВА

А вночі окупанти завдали удару іранськими БПЛА по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

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Дата публікації
Перегляди
525
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