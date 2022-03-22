Окупанти вкотре застосували заборонені фосфорні боєприпаси: цього разу у Краматорську (відео)

Заборони і конвенції — для цивілізованого світу. Росіяни їх ігнорують.

У Краматорську Донецької області російські окупанти вкотре використали заборонені фосфорні боєприпаси.

Про це у Facebook розповів перший заступник керівника патрульної поліції Києва Олексій Білошицький.

"Чергове застосування фосфорних боєприпасів в Краматорську. Заборони і конвенції — то для цивілізованого світу. А орки прийшли "асвабаждать". І "асвабаждать" вони вміють тільки так. Але ви будете палати, як палає цей фосфор", — зазначив Білошицький і опублікував відео на підтвердження використання Росією забороненого озброєння.

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Раніше у Попасній окупанти також застосували заборонені фосфорні боєприпаси. Військовий експерт пояснив, у чому небезпека фосфорних бомб, які росіяни скинули на Попасну.

Що таке фосфорна зброя

Фосфорні боєприпаси начинені білим фосфором або запальними речовинами на його основі. Він дуже активно і спалахує від контакту з киснем. Зброя, що містить білий фосфор, поширює запальну сполуку, температура горіння якої перевищує 800 °C, на значній території. Площа ураження може досягати кількох сотень квадратних метрів. Горіння продовжується допоки весь фосфор не вигорить або поки не припиниться доступ кисню.

Така зброя може викликати особливо тяжкі та болісні каліцтва, зокрема хімічні опіки, ураження кісток та кісткового мозку, змертвіння тканин, або ж спровокувати повільну та болісну смерть.

Женевська конвенція забороняє застосування боєприпасів з білим фосфором, якщо цивільні особи внаслідок цього потрапляють у небезпеку.

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