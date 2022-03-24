Окупанти влаштовують терор на Херсонщині і збільшили кількість авіаударів: ранкове зведення штабу

Окупанти влаштовують терор на Херсонщині і збільшили кількість авіаударів: ранкове зведення штабу

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області ворог вдається до терору місцевого населення.

Російська авіація продовжує завдавати ударів з повітря. Основними цілями противника залишаються об’єкти військової та цивільної інфраструктури у Київській, Чернігівській та Харківській областях.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Авіація

Протягом минулої доби, 23 березня зафіксовано понад 250 літаковильотів (що на 60 більше ніж 22 березня).

Повітряні Сили ЗСУ відбивають ракетно-авіаційні удари та повітряниі напади росіян. Вітчизняна авіація здійснює протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ. За попередню добу було уражено 11 повітряних цілей ворога (7 літаків, 1 БПЛА, 1 вертоліт та 2 крилаті ракети). Інформація про їх остаточне знищення уточнюється.

Терор на Херсонщині

На тимчасово захоплених територіях Херсонської області ворог вдається до терору місцевого населення. Кремль дратують мирні протести українців проти окупації. Росіяни активно застосовують підрозділи Росгвардії, щоб не допустити проведення акцій непокори окупаційній владі.

Зазначимо, що, за інформацією британської газети Times, РФ планує "великий терор" у Херсоні і готова "депортувати пів міста".

Окупанти продовжують зазнавати втрат

Українські захисники ведуть оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На жодному із них росіянам не вдалося досягти успіху.

"Українці стримують противника, проводять стабілізаційну операцію та виконання завдань територіальної оборони", — йдеться в повідомленні.

Російська армія продовжує втрачати живу силу та техніку на всіх напрямках.

Раніше повідомлялося, що окупантів зупинили біля Броварів та Ізюма, "найгарячіше" — на Донбасі.

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