Окупанти влаштували через Маріуполь найбільше переміщення техніки від початку літа (фото, відео)

Йдеться про вантажівки з боєприпасами та причеплиними гарматами класу "Рапіра", паливнозаправники та автобуси з живою силою.

Через окупований Маріуполь зафіксоване найбільше від початку літа переміщення російської військової техніки, яке відбувалося в напрямку захоплених Мангуша та Бердянська на Запоріжжі.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, який опублікував відповідні відео від місцевих партизанів.

"Фіксуємо велике пересування ворожих сил через Маріуполь в напрямку Бердянська. Зафіксовано щонайменш дві колони по 30 одиниць протягом тижня з Новоазовського напряму в бік Мангуш/Бердянськ. Вантажівки з БК та причеплиними гарматами класу "Рапіра", паливнозаправники та автобуси з поки живою силою", – йдеться в повідомленні Андрющенка.

Він зазначив, що це найбільше відкрите переміщення техніки ворога від початку літа.

Радник мера Маріуполя додав, що наразі встановлюється, чи це переміщення техніки є поповненням військових таборів ворога після того, як минулого тижня особовий склад звідти був перекинутий на Бердянський та Маріупольскькі напрямки, чи йдеться про пряме попвнення російських сил на лінії фронту в Запорізькій області.

Росіяни влаштували через Маріуполь велике переміщення техніки в напрямку Бердянська/Мангуша / Фото: "Маріуполь Спротив"

Через Маріуполь зафіксоване найбільше від початку літа переміщення військової техніки ворога

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що росіяни звозять до міста свою військову техніку (зокрема, "Камази" і "Тигри"), а звідти відправляють її на Запорізький напрямок фронту.

За оцінками британської розвідки, російські загарбники намагаються влаштувати "великий наступ" на Куп'янськ на Харківщині, аби відвернути увагу від ситуації на Запоріжжі. Ворог посилив артобстріли на перетині Луганщини та Харківщини.

Читайте також: