Окупанти влаштували дронову атаку: вибухи лунали у 14 областях України

Сьогодні вночі росіяни влаштували масовану атаку по Україні.

Про деталі повідомили у Повітряних силах України.

"Окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків — Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Криму. Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 145 ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Станом на 11.00 протиповітряною обороною збито 71 ворожий безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.

71 БпЛА — локаційно втрачено, ймовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще один безпілотник полетів у бік Білорусі.

Нагадаємо, що росіяни вдарили по центру Харкову. За останніми даними, постраждали 15 осіб. Більше про ворожу атаку читайте у новині.

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