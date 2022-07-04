Окупанти влаштували наймасовіший обстріл Слов'янська: зросла кількість жертв потужного удару

Російські війська з реактивних систем залпового вогню потужно обстріляли 3 липня Слов'янськ Донецької області.
Внаслідок вчорашнього масованого обстрілу Слов'янська зросла кількість поранених.
Про це сьогодні, 4 липня, повідомив начальник Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.
Зокрема, загинули 6 людей, зокрема десятирічна дівчинка. Ще 19 цивільних людей дістали поранень.
"Приношу щирі співчуття всім, хто втратив близьких та рідних. Не забуваємо, що триває евакуація. Бережіть себе. Тримаємося, ми разом!", - зазначив він.
З огляду на ситуацію очільник громади вкотре закликає жителів виїжджати до безпечніших регіонів країни.
"Сьогодні відправляється евакуаційний рейс до Рівненської області. Завтра, 5 липня, заплановано виїзд автобусом до Покровська, на поїзд до Львова. У середу, 6 липня, очікується черговий виїзд до Рівненської області з розселенням. Запис - за телефонами гарячої лінії Слов’янської МВА", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 3 липня росіяни масштабно обстріляли Слов'янськ (відео).
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