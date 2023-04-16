Окупанти влаштували пекельну ніч на Херсонщині: влада повідомила трагічні новини

Російська армія за минулу добу, 15 квітня, 70 разів обстріляла Херсонську область. Внаслідок атак є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив очільника Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.

"Російські війська вчора випустили по області 419 снарядів. Окупанти застосували важку артилерію, безпілотники та авіацію. Під ворожий вогонь потрапив і Херсон", - написав він.

Окупанти обстріляли житлові квартали в області. У Херсоні російські снаряди влучили на територію школи та в'язниці.

Внаслідок атак Росії двоє осіб загинули. Ще двоє мирних жителів отримали поранення.

Нагадаємо, суботу, 15 квітня, обстріляли Херсон. У місті загинули дві жінки - 28-річна донька та її 48-річна матір.

Вночі, 16 квітня, о 02:20 ворожого ракетного обстрілу зазнала Снігурівська громада. Російські окупанти били з С-300, загинули двоє підлітків.

Десятки обстрілів Херсона щодня: подивіться, на що перетворили окупанти місто

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