Окупанти влітку не зможуть наступати одразу на кількох напрямках - ISW

Новобранці не зможуть виступати як сили першого або другого ешелону, вважають аналітики.

Нові резерви російської армії не дозволять здійснювати великі наступальні операції на кількох напрямках цього літа. Новобранці не зможуть виступати як сили першого або другого ешелону.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають експерти, український військовий експерт Костянтин Машовець зазначив, що з 30 тисяч військових, яких Росія мобілізує щомісяця, частина надходить на фронт як підкріплення. За його словами, мобілізаційні зусилля Росії створили лише обмежені оперативні та стратегічні резерви.

За даними Машовця, кожне російське оперативне угруповання отримує від 1 до 1,5 тисяч військовослужбовців на місяць як заміну або підкріплення, і до 2 тисяч для інтенсивних операцій. У шести оперативних угрупованнях поблизу України, за його оцінками, Росія отримує від 6 до 12 тисяч нових військових щомісяця.

Аналітики зазначають, що новобранці переважно виконуватимуть допоміжні функції або після навчання братимуть участь у бойових завданнях. Президент Росії Володимир Путін заявив, що 2024 року армія поповнилася 160 тисячами нових військових, що узгоджується з темпами мобілізації 30 тисяч на місяць.

"ISW спостерігав чергування інтенсивних російських наступів з періодами поповнення втрат. Наявність нових резервів є одним з чинників, що впливають на таку тактику", - додали аналітики.

Нагадаємо, український генерал зробив прогноз щодо перебігу війни.

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