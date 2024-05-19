Окупанти влучили у дитячу залізницю на Харківщині — про наслідки повідомила "Укрзалізниця"

Вдень 19 травня зафіксовано влучання в цивільну залізничну інфраструктуру на Харківщині. Окупанти влучили у дитячу залізницю. Пошкоджено рухомий склад і будівлі.

Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

На щастя, ніхто не постраждав.

З міркувань безпеки "Укрзалізниця" цьогоріч не відкривала в Харкові рух поїздів дитячою залізницею.

Нагадаємо, вже йшлося про те, що армія РФ на півночі Харківщини демонструє нездатність досягнути переваги на полі бою, попри те, що Україна упродовж 6 місяців не отримувала необхідної військової підтримки від країн-союзниць.

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