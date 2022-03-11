Окупанти влучили в будинок: загинули колишній проректор харківського університету МВС і його онучка

Окупанти влучили в будинок: загинули колишній проректор харківського університету МВС і його онучка

Будинок був розташований у Дергачах.

У п'ятницю, 11 березня, російські окупанти обстріляли містечко Дергачі у Харківській області.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

У результаті обстрілу російської армії сталося пряме потрапляння у житловий будинок. Внаслідок обстрілу загинув колишній проректор Харківського Національного університету внутрішніх справ, полковник Валерій Московець.

Валерій Московець

Загинула також його 21-річна онука Анастасія. Чи були у помешканні ще люди на момент атаки, наразі невідомо.

"Були знайомі особисто, деякий час працював під його керівництвом. Валерія Івановича знав як дуже порядну, чесну і фахову людину, зразкового сім’янина - батька і дідуся. Вічна пам'ять і щирі співчуття рідним", - йдеться у дописі голови ОВА.

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