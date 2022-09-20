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Окупанти виміщують свою ненависть за поразки на фронті на українських жінках - СБУ

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Окупанти виміщують свою ненависть за поразки на фронті на українських жінках - СБУ

Російські окупанти виміщують свою ненависть за поразки на фронті на українських жінках.

Російські окупанти самі того не соромлячись розповідають про те, як ґвалтували українських жінок. 

Про це свідчить телефонна розмова окупантів, яку перехопила СБУ.

За словами одного з військових злочинців РФ, вони опинилися в оточенні  на Донеччині. ЗСУ їх розгромили, а командування країни-агресора не робить ротацію та навіть не відправляє їх у відпустку. 

“Нас усі тут ненавидять. Наші солдати ґвалтують цих жінок. У нас все, весь батальйон поклали. Тут взагалі п*здец. Я вже все. У мене нерви здали. Я додому хочу, я не можу”, – жаліється окупант.

Натомість за самовільне залишення позицій їх очікує розстріл, який вчиняє російська комендатура.

“Проте у них є ще один вихід – здатися в полон українським захисникам. Хоча відповідати за скоєні воєнні злочини російським окупантам доведеться в будь-якому випадку”, – наголосили в пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, що Рада ухвалила закон, який надає Нацгвардії можливість здійснювати розмінування.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1455
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