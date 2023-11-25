Окупанти вночі атакували Дніпропетровщину дронами і ракетами: що відомо

Армія Росії в ніч проти 25 листопада атакувала Дніпропетровську область ракетами та ударними БпЛА.

Як повідомив начальник міської військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, силами ПвК "Схід" над областю було збито ворожу ракету та 5 БпЛА.

"У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог із важкої артилерії обстріляв Нікополь та Марганецьку громаду. Без втрат", - додав Вілкул.

Нагадаємо, вночі проти 25 листопада російські окупаційні війська здійснили найбільш масову атаку на Київ від початку війни. РФ застосувала баражуючі БпЛА "Shahed" в кілька хвиль та з кількох напрямків.

В столиці уламки дрона впали на житловий будинок. Крім того, внаслідок атаки було знеструмлено десятки будинків.