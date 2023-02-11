Окупанти вночі атакували острів Зміїний – скинули чотири авіабомби

Ворог атакував острів з двох бомбардувальників.

У ніч проти 11 лютого загарбницькі війська російської армії атакували острів Зміїний. Ворожа авіація скинула на острів чотири авіабомби.

Про це розповіли у Оперативному командуванню "Південь".

"Двома Су-24М ворог здійснив бомбардування острова Зміїний, скинувши 4️ авіабомби. А з берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму застосував 3️ протикорабельні ракети "Онікс", якими влучив у прибережну зону Одещини. Людських втрат та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

В ОК "Південь" зазначили, що, намагаючись створити панічні настрої серед населення прикордонних із Молдовою та невизнаним Придністров'ям районах, війська РФ спрямували по критичній інфраструктурі ракети повітряного базування.

Нагадаємо, ввечері, 10 лютого, над Одеською областю сили ППО збили чотири іранських дрони Shahed 136, які намагалися влучити в об’єкти енергетичної інфраструктури.

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