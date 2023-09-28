Окупанти вночі атакували Україну дронами: скільки вдалося збити

Вночі проти четверга, 28 вересня російські окупанти атакували Україну безпілотниками. Росіяни застосували 39 дронів-камікадзе.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу 28 вересня.

"Сьогодні вночі, окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе, застосувавши 39 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 31 ворожий дрон.

Слід зауважити, що протягом минулої доби Російська Федерація завдала чергового удару по Україні, застосувавши 5 ударних БпЛА, яких три знищили сили ППО.

Як повідомлялося, ворог вночі здійснив масовану атаку ударними безпілотниками через що українським силам ППО довелось працювати практично вздовж всього південного напрямку.

Читайте також: