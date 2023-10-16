Окупанти вночі атакували Україну ракетами і дронами: в ЗСУ повідомили перші подробиці

Російські окупанти в ніч проти 16 жовтня атакували ракетами і ударними безпілотниками низку областей в центрі і на півдненному сході України. Мішенню ворога були об'єкти інфраструктури.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомила речниця Оперативного командування ЗСУ "Південь" Наталія Гуменюк.

"Не стільки була сконцентрована робота по півдню, скоріше південний схід і центральні регіони України. Знову була складна траєкторія руху, в складних погодних умовах доводилося працювати. У нас було штормове попередження і дуже сильний поривчастий вітер, море штормить. Підбиваючи підсумки атаки, в цілому ворог спрямовував удари по об'єктах інфраструктури", - повідомила вона.

За словами представниці ЗСУ, вночі ворог вдався до мішаної дроново-ракетної атаки.

"Ми працювали по безпілотних літальних апаратах, в нашій зоні відповідальності було не дуже багато. Вони більше були сконцентровані на перехід в інші області. Запускалися вони з різних напрямків. По нашій зоні відповідальності сигнали повітряної тривоги лунали більше 4 годин в різних областях. Вираховувались маршрути, щоб обійти системи протиповітряної оборони. Але робота була досить результативною", - розповіла вона.

Водночас, Гуменюк не уточнила, скільки саме ракет і дронів було збито.

Нічна атака 16 жовтня: де лунали вибухи

Нагадаємо, в ніч проти 16 жовтня повітряна тривога була оголошена в низці регіонів України.

Зокрема, ППО працювала в Кіровоградській, Полтавській, Хмельницькій, Дніпропетровській областях.

Вибухи лунали в Миргороді і Старокостянтинові. По Дніпропетровщині окупанти випустили дві ракети, одну з них збили військові.

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