Окупанти вночі гатили по Нікополю, а на Запоріжжі почалася евакуація населення: як минула ніч у регіонах

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградській, Хмельницькій, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Житомирщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині.

Запорізька область: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Залізничне, Гуляйполе, Оріхів, Преображенка, Червоне, Мала Токмачка, Щербаки, Новоданилівка, Чарівне, Степногірськ, Степове.

Надійшло 30 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.

Протягом минулої доби відбувалася евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території.

Дніпропетровська область: росіяни знову стріляли по Нікопольщині. Били по чотирьох громадах — Нікопольській, Червоногригорівській, Марганецькій та Мирівській. Найбільше постраждав Нікополь. Поранено одну людину. Пошкоджені 20 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, автівки, гуртожиток, газопроводи та лінії електропередач.

Харківська область: протягом доби під артилерійським вогнем росіян опининиля Куп’янський, Чугуївький та Ізюмський райони.

У Куп’янську внаслідок обстрілу елеватору виникла пожежа. Постраждалих немає. Крім того, зазнали пошкоджень приватні домоволодіння та господарчі споруди.

За добу внаслідок обстрілів окупантів постраждали 2 людей, обоє отримали вибухові травми та осколкові поранення, госпіталізовані у важкому стані.

Луганська область: упродовж минулої доби росіяни на Куп’янському та Лиманському напрямках намагалися тримати оборону на захоплених рубежах.

Ворожі обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано, зокрема, в районах Новоселівського, Стельмахівки, Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Площанки і Невського.

У Луганську зафіксовано збільшення кількості російських військових.

Донецька область: вчора ввечері — обстріл Курахового, пошкоджені мережі електропостачання, частина трьох населених пунктів громади без електрики (приватний сектор Курахового, с. Дальнє, с.Успенівка).

Вночі також зафіксовано обстріли Часовоярської громади, зокрема, Часовоярської фільтрувальної станції, пошкоджено техніку та будівлі; сама станція в робочому стані, працівники не постраждали.

Протягом доби — обстріли Авдіївки та Авдіївської громади. В області за добу: 1 загиблий, 2 поранених цивільних.

Миколаївська область: вночі ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії й населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок обстрілу виникла пожежа господарчої будівлі. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Херсонська область: ситуація у регіоні залишається складною. За інформацією ГШ ЗСУ, ворог здійснював обстріли з танків, реактивної та ствольної артилерії по районах населених пунктів Червоний Маяк, Качкарівка, Токарівка, Чорнобаївка, Антонівка та міста Херсон.

В Білозерці, під час роздачі хліба, російські окупанти обстріляли гуманітарну точку. Внаслідок підступного обстрілу поранено 5 осіб. До області надходять гуманітарні вантажі з різних областей.

Нагадаємо, що на тимчасово захопленій частині Запорізької області російським окупантам "прилетіло" від ЗСУ. Внаслідок "прильоту" втрати окупантів склали близько 160 пораненими та вбитими.

Чорнобаївка вільна який має вигляд відомий аеродром і село

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