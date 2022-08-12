Окупанти вночі накрили ракетами Краматорськ і Курахове: яка ситуація (фото)

Також цілили в Курахове, там загинули два чоловіка та постраждала жінка.

Про це інформує в Facebook міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

"Ранок у Краматорську почався від 02:00 ночі. 11 ракетних ударів по місту. Зазнали руйнувань домівки у приватному секторі. Інформації щодо постраждалих не надходило. Окупанти нищать все на своєму шляху - тактика терористів", - зазначив Гончаренко.

Фото: Павло Кириленко/Facebook

Крім того, окупанти обстріляли ракетами Курахове, пише очільник ОВА Павло Кириленко.

"Влучили у житлову двоповерхівку в центрі міста, пошкодили приватні будинки та Центр культури і дозвілля, де ночували люди - вимушені переселенці. Через обстріли у місті почалиля пожежі, під завалами зруйнованих будинків опинилися їхні мешканці", - йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що минулої доби, 11 серпня, росіяни завдали 8 ударів гелікоптерами та 4 удари штурмовою авіацією по позиціях ЗСУ і звільнених населених пунктах на Півдні України.

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