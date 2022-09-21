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Окупанти вночі обстріляли Харків: зафіксовано 4 прильоти, "розсипався" житловий будинок (фото)

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Окупанти вночі обстріляли Харків: зафіксовано 4 прильоти, "розсипався" житловий будинок (фото)

Фото: Ігор Терехов, мер Харкова

Відомо про одного постраждалого.

У ніч проти 21 вересня російська армія обстріляла Холодногірський район Харкова. Там зафіксовано чотири прильоти, зокрема по житловим багатоповерхівкам.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

В одному будинку було заблоковано 10 мешканців, їх врятували співробітники ДСНС. За іншою адресою - одна людина поранена. В обох багатоповерхівках зруйновано дах, верхні поверхи, сходи.

"Наразі відомо про чотири "прильоти" вночі. Один з них прийшовся на пустир поблизу приватних будинків. І ще один - на об'єкт інфраструктури - вночі сталася невелика пожежа та часткове знищення будівель. Усі прильоти в Холородногорському районі", - написав Терехов.

© Ігор Терехов, мер Харкова
Фото: Ігор Терехов, мер Харкова
© Ігор Терехов, мер Харкова
Фото: Ігор Терехов, мер Харкова

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 21 вересня обстріляла Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області з ствольної артилерії. Найбільше постраждав Нікополь - там пошкоджено понад 20 багатоповерхівок і приватних будинків.

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