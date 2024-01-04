Окупанти вночі обстріляли Курахове: є руйнування (фото)

Інформації про постраждалих серед цивільного населення не поступало.

Російські загарбники обстріляли ракетами центр Курахове, зруйнувавши дитсадок, школу, профілакторій і кав'ярню.

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Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Близько півночі росіяни випустили по місту ракети — зруйнували дитсадок, школу, профілакторій і кав'ярню. Крім того, пошкоджено численні багатоповерхівки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, він зазначив, що наразі інформації про постраждалих серед цивільного населення не поступало.

"Всі обставини та наслідки удару встановлюємо", - додав Філашкін.

Обстріл Курахового

Обстріл Курахового

Обстріл Курахового

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що над Дніпропетровщиною сили ППО збили 2 ворожі ракети.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ влаштувала ракетну атаку по Авдіївці, в результаті обстрілу є жертва.

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