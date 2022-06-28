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Окупанти вночі обстріляли одну з громад Сумської області - голова ОВА

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Окупанти вночі обстріляли одну з громад Сумської області - голова ОВА

Фото: Валентин Резніченко

У ніч проти 28 червня російські окупанти відкрили мінометний вогонь по одній з громад Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Після 2 ночі розпочався мінометний обстріл, 9 приходів по Великописарівській громаді. Жертв та руйнувань немає", - написав він.

Водночас у МВС додали, що ворог продовжує обстрілювати прикордоння Сумщини та Чернігівщини.

Так, учора ворог здійснив обстріл двох населених пунктів Краснопільської громади Сумщини. З російського населеного пункту Теребрено артилерійські установки кремлівських загарбників випустили біля чотирьох десятків снарядів калібру 152 мм. Крім цього, учора ворог двічі обстріляв територію Білопільської громади Сумської області. Вогонь вівся зі ствольної артилерії та мінометів калібру 120 мм. 

Також учора надвечір та сьогодні вранці росіяни обстрілювали території Сновської громади, що на Чернігівщині. Прикордонники зафіксували вибухи більш як двох десятків боєприпасів, вогонь якими ворожа артилерія та міномети вели з боку сіл Брянської області. Інформація про втрати та руйнування уточнюється.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 125-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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