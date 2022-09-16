Окупанти вночі обстріляли околиці Слов'янська: фото наслідків

Під ворожим вогнем був мікрорайон Східний.

Російські окупанти у ніч проти 16 вересня знову обстріляли Слов'янськ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер міста Вадим Лях.

"Доброго ранку, Слов'янськ! П'ятниця, 16 вересня. Ніч знову була неспокійною. Обстріли велися по околицях міста. РСЗВ. Мікрорайон Східний. Постраждали приватні будинки та автомобіль. На щастя, минулося без жертв. Інформація щодо пошкоджень уточнюється", - написав він.

Варто зазначити, що 7 вересня окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську, внаслідок чого в одному з будинків на вул. Торській обвалився під'їзд. З-під завалів дістали тіла трьох загиблих - двох чоловіків та жінку.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 205-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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