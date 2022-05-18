Окупанти вночі обстріляли з "Градів" село у Сумській області (фото)

Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.
В ніч проти 18 травня російські загарбники обстріляли село на Сумщині.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Внаслідок обстрілу була пошкоджено приватне помешкання.
"Російські війська здійснили обстріл з реактивної системи залпового вогню з боку російського населеного пункту Понури. Нараховано біля десятка пострілів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, по Дніпру вранці 18 травня російські окупанти вдарили двома ракетами.
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