Окупанти вночі обстріляли з "Градів" село у Сумській області (фото)

Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

В ніч проти 18 травня російські загарбники обстріляли село на Сумщині.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Внаслідок обстрілу була пошкоджено приватне помешкання.

"Російські війська здійснили обстріл з реактивної системи залпового вогню з боку російського населеного пункту Понури. Нараховано біля десятка пострілів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, по Дніпру вранці 18 травня російські окупанти вдарили двома ракетами.

Читайте також: