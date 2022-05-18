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Окупанти вночі обстріляли з "Градів" село у Сумській області (фото)

Окупанти вночі обстріляли з "Градів" село у Сумській області (фото)

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Окупанти вночі обстріляли з "Градів" село у Сумській області (фото)

Фото: Державна прикордонна служба України

Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

В ніч проти 18 травня російські загарбники обстріляли село на Сумщині.

Про це повідомляє Держприкордонслужба. 

Внаслідок обстрілу була пошкоджено приватне помешкання.

"Російські війська здійснили обстріл з реактивної системи залпового вогню з боку російського населеного пункту Понури. Нараховано біля десятка пострілів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, по Дніпру вранці 18 травня російські окупанти вдарили двома ракетами.

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