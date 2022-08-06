Окупанти вночі обстріляли Запоріжжя: поцілили у об’єкт інфраструктури (фото)

Також внаслідок пошкодження електропідстанції без світла залишилися населені пункти області.
У ніч проти 6 серпня ворог завдав ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Шевченківському району м. Запоріжжя. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Значних руйнувань також не зафіксовано.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
Також, за його словами, вночі обстрілу з боку окупанта зазнав проммайданчик смт Степногірськ. Пошкоджена електропідстанція. Наразі у всіх населених пунктах громади електропостачання відсутнє.
Нагадаємо, російські війська ввечері 5 серпня вдруге за день обстріляли Запорізьку атомну електростанцію з реактивних систем залпового вогню. Три "прильоти" зафіксовані на майданчику біля одного з енергоблоків.
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