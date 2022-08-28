Окупанти вночі обстріляли житловий квартал Бахмута: під завалами шукають людину (фото)

В ніч проти 28 серпня російські окупанти обстріляли Бахмут. Через обстріл була частково зруйнована п'ятиповерховий житловий будинок.
Під завалами може перебувати одна людина.
Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Донецькій області.
"Руйнування відбулись внаслідок обстрілу орієнтовно о 02:00 28 серпня. За попередньою інформацією, під завалами можливе перебування однієї особи", — йдеться у повідомленні.
Наразі тривають рятувальні роботи.
Раніше стало відомо, що за 27 серпня росіяни вбили одного мирного жителя Донеччини — у Бахмуті. Ще 2 людини отримали поранення.
Варто зазначити, що протягом 26 серпня російські окупанти обстріляли 15 населених пунктів Донеччини. Обстрілами зруйновано 66 цивільних об'єктів.