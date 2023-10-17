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Окупанти вночі скинули авіабомбу по Херсонщині – є влучання в лікарню (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Окупанти вночі скинули авіабомбу по Херсонщині – є влучання в лікарню (фото)

Пошкоджена лікарня на Херсонщині / Фото: Херсонська ОДА

Війська РФ влучили у будівлю лікарні на Херсонщині.

У ніч проти 17 жовтня окупанти з авіації обстріляли Бериславський район на Херсонщині – є влучання в лікарню, люди не постраждали.  

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок атаки росіян постраждало терапевтичне відділення – у приміщеннях вибиті вікна та двері. Пошкоджено діагностичне обладнання. 

Уламками засипало в’їзд на територію. 

Пошкоджена лікарня на Херсонщині після удару окупантів / ©
Пошкоджена лікарня на Херсонщині після удару окупантів
Пошкоджена лікарня на Херсонщині після удару окупантів / ©
Пошкоджена лікарня на Херсонщині після удару окупантів

В ОВА також додали, що внаслідок падіння іншої керованої авіабомби сталася пожежа в приватній оселі. Рятувальники оперативно все загасили.

Також окупанти поцілили в декілька сіл. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань там встановлюється.

Нагадаємо, окупанти вночі вдарили дронами по Одещині – фото наслідків влучання.

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Дата публікації
Перегляди
561
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