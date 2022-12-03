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Окупанти вночі та під ранок масовано обстріляли Донецьку область – фото

Окупанти вночі та під ранок масовано обстріляли Донецьку область – фото

Автор
Денькович Ярослава
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Окупанти вночі та під ранок масовано обстріляли Донецьку область – фото

Фото: Павло Кириленко/Facebook

Внаслідок обстрілів Донеччини поранення отримали чотири людини.

У ніч проти 3 грудня та зранку у суботу російські війська завдали кілька ударів по населених пунктах Донецької області. Внаслідок обстрілів поранення отримали чотири особи.  

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Місто Вугледар та околиці зазнають періодичних артобстрілів – одна людина поранена.

Найбільше вночі постраждало Курахове – пошкоджено 8 багатоповерхівок і 3 приватні будинки, поранено одну людину. Зранку відбувся ще один обстріл Курахового. Також вночі зафіксовано обстріли Мар'їнки та околиць, а під ранок – обстріл Авдіївки. Без жертв.

Дві людини поранено у Бахмуті. В місті пошкоджено будинок, адмінбудівлю та підприємство. Також вночі відбувалися обстріли околиць Торецької і Соледарської громад.

На Лисичанському напрямку не припиняються обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді – без жертв.

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Ситуація на Донеччині

На Донеччині наразі тривають запеклі бойові дії. На Лиманському та Бахмутському напрямках ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. 

Військовий експерт Петро Черник Черник зазначив, що окупанти намагаються оточити сили оборони України, оминаючи їх із півдня від міста. 

За даними розвідки Великої Британії, окупанти продовжують докладати значну частину своїх військових зусиль і вогневої потужності на ділянці укріпленої лінії фронту довжиною приблизно 15 км навколо міста Бахмут у Донецькій області. 

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Дата публікації
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