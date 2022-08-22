Окупанти вночі вчергове обстріляли Миколаїв та область: пошкоджені цивільна інфраструктура та домогосподарства

У ніч проти 22 серпня, орієнтовно о 3:00 Миколаїв знову зазнав обстрілів. Внаслідок чого відбулося займання кафе, також наразі відомо про влучання на територію підприємства. Попередньо, постраждалих немає. Інформація щодо наслідків руйнувань уточнюється.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Обстріли Миколаївської області

Вдень, 21 серпня, о 13:00 відбувся ворожий обстріл околиці села Костянтинівка Первомайської громади. Попадання були по відкритих територіях. Постраждалих та руйнувань немає.

Баштанський район:

Ввечері, 21 серпня, о 18:20 ворог обстріляв місто Баштанка та влучив в приватний сектор. У результаті чого загорілась покрівля двоповерхового житлового будинку та автомобіль. Після пожежі будівля не підлягає відновленню. Також пошкоджено приблизно 10 будинків. Одна дитина отримала легке поранення.

Також 21 серпня протягом дня були обстріли за межами населених пунктів на території Широківської громади. Орієнтовно о 9:00, 13:00 та 21:00 були обстріли с. Широке. Влучання були у вже зруйнований ЦНАП та житлові будинки. Постраждалих немає.

Протягом минулої доби були обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 22 серпня російська армія обстріляла Дніпропетровську область. Ворог випустив ракети по Синельниковському району, по Криворізькому вдарив з "Ураганів", а по Нікополю поцілив з "Градів" та ствольної артилерії.

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