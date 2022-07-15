Окупанти вночі вдарили ракетами по Харкову: пошкоджені навчальні заклади

Російські війська в ніч проти15 липня вдарили ракетами виключно по цивільній інфраструктурі Харкова. Внаслідок атак пошкоджені будівлі навчальних закладів, але люди не постраждали.

Водночас внаслідок обстрілів 14 липня у Чугуївському районі постраждала літня жінка.

Про це очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Мережі 15 липня.

"Вночі ворог знову завдав ракетних ударів по Харкову. І знову виключно по цивільній інфраструктурі. Близько 3:00 год. дві російські ракети вдарили недалеко від навчального закладу в Холодногірському районі. Вибухом пошкоджено фасад будівлі закладу, вибиті вікна, зруйновані трамвайні колії навпроти навчального корпусу. Ще одна ракета вдарила у подвір'я неподалік школи в Індустріальному районі, будівля зазнала пошкоджень", – йдеться у повідомленні голови області.

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Синєгубов також зауважив, що за попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Очільник ОВА також поінформував, що в Харківській області протягом 14 липня окупанти обстріляли мирне населення Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського районів. Пошкоджені приватні домоволодіння, господарські споруди, рятувальники гасили пожежі.

Так, внаслідок обстрілів у Чугуївському районі осколкових поранень зазнала 69-ічна жінка.

Синєгубов зазначив, що на лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Так, на Харківському російські військанамагаються не допустити просування захисників України у бік держкордону. Загарбники вели обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

"У районі Ізюма ворог намагається вести наступальні дії у напрямку Слов’янська. Наші захисники завдають окупантам втрат щодня. Розвідка Національної гвардії спільно з артилеристами 40-ї бригади знищили дві російські установки "Нона", – написав очільник Харківської області.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ також повідомили, що на Харківському напрямку ворог намагається утримати зайняті райони та не допустити просування ЗСУ в бік державного кордону.

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