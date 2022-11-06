Окупанти вночі вдарили ракетами по Запоріжжю: загинула одна людина

Російські війська у ніч проти 6 листопада вдарили ракетами по житловому кварталу Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Ракетою окупанти зруйнували двоповерхову будівлю комерційного підприємства. На місці "прильотів" виникла масштабна пожежа. Її на ранок вдалося ліквідовувати. Наразі триває розбір завалів.

Крім того, одна ракета впала на земельній ділянці у приватному секторі. Вибуховою хвилею і уламками пошкоджено вікна приватних будівель і два автомобілі.

Нагадаємо, вночі в Запорізькій області двічі голошували повітряну тривогу. Після опівночі у Мережі почали повідомляти про вибухи у місті. Згодом секретар міськради Анатолій Куртєв підтвердив обстріли Запоріжжя та "приліт" в один житловий квартал.

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