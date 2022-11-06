Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти вночі вдарили ракетами по Запоріжжю: загинула одна людина

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
839
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти вночі вдарили ракетами по Запоріжжю: загинула одна людина

Фото: Telegram / Олександр Старух

Росіяни зруйнували будівлю комерційного підприємства.

Російські війська у ніч проти 6 листопада вдарили ракетами по житловому кварталу Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Ракетою окупанти зруйнували двоповерхову будівлю комерційного підприємства. На місці "прильотів" виникла масштабна пожежа. Її на ранок вдалося ліквідовувати. Наразі триває розбір завалів.

Крім того, одна ракета впала на земельній ділянці у приватному секторі. Вибуховою хвилею і уламками пошкоджено вікна приватних будівель і два автомобілі.

Нагадаємо, вночі в Запорізькій області двічі голошували повітряну тривогу. Після опівночі у Мережі почали повідомляти про вибухи у місті. Згодом секретар міськради Анатолій Куртєв підтвердив обстріли Запоріжжя та "приліт" в один житловий квартал.

Читайте також:

Вже відбудували два стратегічних мости на Харківщині та Київщині

Вже відбудували два стратегічних мости на Харківщині та Київщині

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
839
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація