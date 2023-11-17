Окупанти вночі з новою силою атакували Хмельниччину

Минулося без жертв та постраждалих.

Сьогодні вночі, 17 листопада, відбулася друга поспіль атака російських дронів на Хмельниччину.

Про наслідки повідомив перший заступник очільника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

З його слів, Сили протиповітряної оборони області знищили ударні безпілотники на території регіону.

"Станом на цей час повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає. Додатково інформуватиму згодом", - коротко додав він.

Нагадаємо, безпілотники наблизились до кордону Хмельницької області орієнтовно о 2:30. Уже за пів години жителі Хмельницького району почули вибухи.

На Хмельниччині 16 листопада о 7:30 ранку також було чутно вибухи. Спрацювали сили протиповітряної оборони.

Про всі деталі нічної атаки по Україні 17 листопада читайте у новині.

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