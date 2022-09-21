Окупанти вночі завдали ракетного удару по Запоріжжю: влучили в об'єкт інфраструктури

Інформації щодо постраждалих людей наразі немає.
Російські окупанти у ніч проти 21 вересня завдали ракетного удару по Запоріжжю.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Ворог вночі завдав ракетного удару по об'єкту інфраструктури в обласному центрі. Постраждалих немає. Об'єкт зазнав руйнувань", - написав він.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 210-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
Читайте також:
- Окупантам загрожує обвал оборони на всій лінії фронту – військовий експерт
- "Ця зима буде важка для всіх": Волкер заявив, що війна в Україні триватиме і навесні, і влітку 2023 року
- Три сценарії розвитку війни: на що розраховує Путін, і за яких умов Україна переможе