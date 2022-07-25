Окупанти вночі знову обстріляли Харківщину: постраждала цивільна інфраструктура

Вночі окупанти вдарили по цивільних об’єктах у Харківській області.
У ніч проти 25 липня російські загарбники обстріляли Чугуїв на Харківщині – постраждали школа та будинок культури.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"У одному з приміщень перебували люди, які опинилися під завалами, 3 людей рятувальники вже звільнили, ушкоджень немає. Усі профільні служби продовжують далі працювати на місці", - зазначив він.
Протягом доби у с. Коробочкине та смт Печеніги кілька разів обстрілювали житлові сектори. У районі поза населеними пунктами виникла пожежа на полі з пшеницею площею в 1 га.
У Богодухівському районі внаслідок обстрілу горів дах складського приміщення фермерського господарства. Рятувальники ліквідували пожежу. Обстріли окупантів зафіксували і в Ізюмському районі.
У с. Кулиничі, Харківського району, загинув 39-річний тракторист, який наїхав на вибуховий предмет.
У Харкові Штаб оборони міста обстрілів не зафіксував.
Нагадаємо, за добу російські окупанти поранили вісім мирних жителів Донецької області.
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