Окупанти вночі знову обстріляли Харківщину: постраждала цивільна інфраструктура

Вночі окупанти вдарили по цивільних об’єктах у Харківській області.

У ніч проти 25 липня російські загарбники обстріляли Чугуїв на Харківщині – постраждали школа та будинок культури.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У одному з приміщень перебували люди, які опинилися під завалами, 3 людей рятувальники вже звільнили, ушкоджень немає. Усі профільні служби продовжують далі працювати на місці", - зазначив він.

Протягом доби у с. Коробочкине та смт Печеніги кілька разів обстрілювали житлові сектори. У районі поза населеними пунктами виникла пожежа на полі з пшеницею площею в 1 га.

У Богодухівському районі внаслідок обстрілу горів дах складського приміщення фермерського господарства. Рятувальники ліквідували пожежу. Обстріли окупантів зафіксували і в Ізюмському районі.

У с. Кулиничі, Харківського району, загинув 39-річний тракторист, який наїхав на вибуховий предмет.

У Харкові Штаб оборони міста обстрілів не зафіксував.

Нагадаємо, за добу російські окупанти поранили вісім мирних жителів Донецької області.

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