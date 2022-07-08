Окупанти вночі знову обстріляли Слов'янськ: від прямого влучання у приватний будинок загинула жінка

Російськи окупанти влучили у приватний будинок.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Вадим Лях.

"Внаслідок нічного обстрілу та прямого влучання у приватний будинок загинула жінка. Приношу співчуття її рідним та близьким. Бережіть себе, евакуюйтеся!", - повідомив він.

Лях також наголосив, що 8 липня відбудеться евакуація містян до Рівного, 9 липня буде рейс до потяга на Покровськ. У понеділок, 11 липня, знов у Рівненську область із розселенням.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 135-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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