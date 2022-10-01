Окупанти воюють із цивільними: в Генштабі ЗСУ відзвітували про ситуацію на різних напрямках

Окупанти також намагаються завадити активним діям ЗСУ на окремих напрямках, але й обстрілюють мирні населені пункти.

Російські війська станом на 1 жовтня надалі намагаються захопити всю Донеччину та утримати тимчасово окуповані території. Окрім того, окупанти обстріляли та завдали збитків 11 населеним пунктам.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Так, загарбники обстрілюють позиції захисників України вздовж усієї лінії зіткнення та ведуть повітряну розвідку. Ворожі сили атакують цивільну інфраструктуру та помешканнях мирних людей. У Генштабі наголосили на збереженні загрози авіа- та ракетних ударів на всій території України.

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Протягом 1 жовтня війська РФ завдали трьох ракетних та п’яти авіаударів, влаштували понад 16 обстрілів з РСЗВ. Для ударів по об’єктах інфраструктури ворог задіяв безпілотники.

Від російських атак постраждали понад 11 населених пунктів. Це, зокрема, Бахмут, Трудове, Богоявленка, Новоукраїнка, Залізничне, Іллінка, Нікополь, Благодатівка, Миколаїв, Очаків та Одеса.

Водночас ситуація на Волинському та Поліському напрямках залишається без суттєвих змін.

На інших напрямках російські окупанти вели обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Фотовиж Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Огірцеве, Охрімівка та Бударки Харківської області;

на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Блакитні Озера, Григорівка, Білогорівка, Івано-Дар’ївка, Закітне, Роздолівка, Веселе та Спірне;

на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Опитне, Зайцеве, Яковлівка, Юр’ївка, Майорськ та Нью-Йорк;

на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Красногорівка, Опитне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Новоукраїнка, Парасковіївка, Пречистівка, Павлівка та Нескучне.

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На Запорізькому напрямку загарбники не вели активних наступальних дій. Проте завдали вогневого ураження в районах 16 населених пунктів. Серед них – Оріхів, Гуляйполе, Запоріжжя та Матвіївка.

На Південнобузькому напрямку загарбники з танків, мінометів та ствольної артилерії атакували райони понад 25 населених пунктів поряд із лінією зіткнення.

Нагадаємо, 1 жовтня ЗСУ зайшли до Лимана Донецької області та розгорнули там український прапор.

Інформацію про це підтвердили офіційно в ЗСУ. Там повідомили, що за місто йдуть бої.

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