Окупанти вперше атакували Україну новим типом бомб: Ігнат пояснив нюанси боєприпасу

У Повітряних силах також пояснили, чи може Україна зараз ефективно боротися із цими бомбами.

Авіаційні керовані бомби, які баражують, застосовані окупантами в Україні, можуть залітати на десятки кілометрів і для їхнього перехоплення українським захисникам потрібні сучасні винищувачі.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Вони (окупанти, - ред.) запускають ракети дистанційно, як вони це роблять від весни минулого року, а можуть застосовувати кориговані авіаційні бомби. Ракетне озброєння теж не безмежне у ворога. Тому плануючі бомби, кориговані авіаційні бомби, які мають крила можуть залітати на десятки кілометрів", - пояснив спікер.

Ігнат наголосив, що Україна потребує сучасних винищувачів, зокрема F-16, щоб перехоплювати керовані авіаційні бомби, а також ефективно протидіяти ворожим літакам, які роблять запуски.

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат Юрій Ігнат пояснював, що Україні вкрай потрібні винищувачі F-16. Літак універсальний та багатоцільовий, а тому може бути частиною протиповітряної оборони. Крім того, винищувач може завдавати ракетобомбових ударів на великій відстані.

Нагадаємо, бомбардувальники військово-космічних сил РФ вперше використали проти України керовані бомби, які баражують, УПАБ-1500В вагою 1500 кг. Цими бомбами окупанти атакували Чернігівську область. До слова, вказані боєприпаси призначені для ураження високозахищених об'єктів на дальності до 40 км.

Як повідомлялося, що ЗСУ вперше знищили рідкісну російську систему дистанційного мінування "Земледелие".

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