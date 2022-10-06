Окупанти вперше від кінця літа запустили ракети по Україні з території Білорусі - Генштаб

Росіяни вперше з кінця літа запустили ракети в напрямку України з території Білорусі.
Російські окупанти вперше з кінця літа запустили ракети по Україні з території Білорусі.
Про це під час брифінгу повідомив заступник голови ГОУ Генштабу Олексій Громов.
За його словами, окупанти вдарили ракетами з території Білорусі. Запускали їх окупанти з чотирьох бомбардувальників Ту-22МЗ.
"Попереднє застосування авіації з цього напрямку було зафіксовано 28 серпня", – підкреслив Олексій Громов.
Зазначимо, що заступник голови Генштабу не повідомив, куди саме потрапили ракети і чи потрапили взагалі.
Білорусь у війні проти України
Загроза ракетного обстрілу України з боку Білорусі зберігається до кінця року. Країна продовжила обмеження для польотів цивільних літаків на півдні країни аж до 1 січня 2023 року. Це означає, що до кінця цього року загроза з боку Білорусі зберігається для всієї території України.
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