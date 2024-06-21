Окупанти вперше застосували ФАБ-3000 в Україні: наскільки небезпечна російська "цар-бомба"

Збройні сили Російської Федерації вперше скинули тритонну керовану авіаційну керовану бомбу ФАБ-3000 з модулем УМПК на Харківщині. Удар здійснили по селу Липці на півночі області. Як ціль окупанти обрали триповерхову будівлю, у якій нібито базувалися українські війська.

"Сьогодні Росія скинула на Україну першу ФАБ-3000 М-54 УМПК, уразивши будівлю "Нової Пошти" № 1 у Липцях Харківської області. Важка бомба масою три тонни (бойова частина 1,2 тонни) впала за 15 метрів від будівлі, але все одно завдала їй серйозної шкоди", – пише експерт BILD із аналізу відкритих даних.

A first by Russia: Three-ton FAB-3000 "guided" bomb was used on Ukrainian target in Kharkiv.



The bomb was clearly off target, but the consequences were still serious. pic.twitter.com/dDqiAz79wL — Clash Report (@clashreport) June 20, 2024

Російський провоєнний ТГ-канал, що опублікував відео зі скиданням ФАБ-3000 М-54, заявив, що це "перше бойове застосування в історії людства бомби такого калібру з УМПК".

За його даними, радіус суцільного ураження цієї бомби становить 230 метрів, а уламки зберігають свою забійну силу на відстані 1240 метрів.

Що кажуть у Повітряних силах

У Повітряних силах ЗСУ вже бачили це відео. Однак там зазначають, що про справді "нове" застосування остаточно можна буде говорити, коли офіційно вдасться зібрати уламки чи хоча б ознайомитися з місцем.

"Тому необхідно трошки зачекати до того, поки вдасться дослідити це місце і вже з впевненістю повідомити нашим глядачам про те, що це саме був за тип боєприпасу. ФАБ -3000 - це досі рідкий такий випадок. Ймовірно, якщо експертиза все ж таки підтвердить, то це стане одним із перших випадків, коли росіяни застосували таку потужну авіаційну бомбу", - сказав спікер Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Що відомо про авіаційну бомбу ФАБ-3000

Наприкінці березня 2024 року, коли колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав оборонно-промисловий комплекс у Нижньогородській області, йому доповіли, що почалося масове виробництво керованих авіаційних ракет ФАБ-3000.

Згідно з даними відкритих джерел, авіабомба ФАБ-3000 вагою 3000 кілограмів з фугасною боєголовкою була створена в СРСР. Вона здатна пробивати бетонні споруди, укриття, укріплення, греблі та промислові об'єкти. Це можливо завдяки литому корпусу вагою 1600 кілограмів і вибуховому заряду масою 1400 кілограмів.

Радіус ураження бомби становить 46 метрів, а радіус розсіювання осколків — 260 метрів. У сучасній РФ ці ФАБи, перероблені у КАБи ("керовані авіабомби"), тепер називають "цар-бомбами".

Ця бомба розроблялася для використання бомбардувальниками Ту-4, Ту-16 і Ту-22.

Російський "воєнний блогер" Fighterbomber зазначає, що крім Ту-22МЗ теоретично ФАБ-3000 може нести ще й Су-34 - по дві бомби з кріпленням під крилами.

Утім і Су-34, і Ту-22 з важкими авіабомбами втрачають у маневреності, що робить їх вразливими для ППО.

Є ще старі стратегічні бомбардувальники Ту-16. Але ці літаки давно списані. Ту-16 розробили у 1950-х, їх вивели з експлуатації у 1990-х.

Поки що про виробництво повністю нових ФАБ-3000 не йдеться. Старі радянські авіабомби розконсервовують, перевіряють вибухову речовину, якщо треба змінюють, випробовують різні модулі корекції з різних партій. Лита частина - з чавуну, з товстими стінками. Там мало що потрібно робити з нуля - хіба що детонатори.

Кориговані бомби, на відміну від звичайних, можна скидати на відстані десятка кілометрів від цілі. Таким чином, російські літаки під час удару перебувають поза зоною дії систем ППО України.

Як протидіяти російським авіабомбам ФАБ-3000

Боротися проти цієї зброї ЗСУ планують за допомогою винищувачів F-16, перші з яких мають з’явитися на фронті цього літа, повідомляє Міжнародне французьке радіо (RFI).

Для України це новий виклик, з яким боротися можна трьома способами. Про це повідомляє військово-політичний оглядач "ІС" Олександр Коваленко.

За словами Коваленка, Україна не готова до таких ударів, але питання атак ФАБ-3000 було лише питанням часу. Проте є три складові, які дозволять боротися із бомбардуваннями:

посилення системи ППО комплексами великого радіуса дії

знищення носіїв Су-34 на великій відстані за допомогою F-16

знищення носіїв авіабомб на російських аеродромах за допомогою ATACMS

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни, бомба представляє собою нову російську зброю із високим потенціалом знищення, якщо ЗС РФ продовжуватимуть використовувати таку зброю без стримувань.

Росіяни наразі найчастіше застосовують КАБи на найгарячіших ділянках фронту - в районі Авдіївки, Бахмута, Кринок, Куп’янського напрямку. Також РФ регулярно застосовує керовані авіабомби на північному сході України - у прикордонній смузі від Чернігівщини до Харківщини. Насамперед багато останнім часом - на Сумщині.

Потенціал бомб ФАБ-3000 обмежений можливостями носія і тим, що РФ не може придушити українську ППО, не має спеціальних літаків РЕБ. А з постачанням F-16 та достатньої кількості плануючих бомб JDAM для України ситуація вирівняється. Бомби великої потужності Москва масово застосовувати не зможе.

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