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Окупанти впритул наблизилися до Білогорівки – очільник Сєвєродонецької РВА

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Окупанти впритул наблизилися до Білогорівки – очільник Сєвєродонецької РВА

Фото: Міноборони України

На Луганщині найбільша активність бойових дій спостерігається на двох напрямках.

У Луганській області російські загарбники впритул наблизилися до Білогорівки. Найбільша активність бойових дій спостерігається у Кремінських лісах та у напрямку Білогорівки.   

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів очільник Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

"Ситуація залишається складною. Інтенсивність бойових дій не зменшується. Найбільша активність – це Кремінські ліси, це Білогорівка. Росіяни мали певні успіхи у напрямку Білогорівки, вони наблизилися впритул до населеного пункту", - зазначив він.

Росіяни також посилюють артилерійські обстріли деокупованих населених пунктів Луганщини.

Нагадаємо, 24 березня у Луганській області утворено Гірську, Попаснянську та Сєвєродонецьку міські військові адміністрації. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

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Дата публікації
Перегляди
1118
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