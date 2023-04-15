Окупанти впритул наблизилися до Білогорівки – очільник Сєвєродонецької РВА

На Луганщині найбільша активність бойових дій спостерігається на двох напрямках.

У Луганській області російські загарбники впритул наблизилися до Білогорівки. Найбільша активність бойових дій спостерігається у Кремінських лісах та у напрямку Білогорівки.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів очільник Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

"Ситуація залишається складною. Інтенсивність бойових дій не зменшується. Найбільша активність – це Кремінські ліси, це Білогорівка. Росіяни мали певні успіхи у напрямку Білогорівки, вони наблизилися впритул до населеного пункту", - зазначив він.

Росіяни також посилюють артилерійські обстріли деокупованих населених пунктів Луганщини.

Нагадаємо, 24 березня у Луганській області утворено Гірську, Попаснянську та Сєвєродонецьку міські військові адміністрації. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

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